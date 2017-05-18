Эксперты рассказали, зачем США запрещают провоз ноутбуков в салоне самолетов из Европы

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Эксперты заявили, что запрет провоза в салоне самолета ноубуков и более крупной техники, который могут ввести США, является лоббированием интересов американских авиакомпаний.

Власти США собираются ввести запрет на рейсах из европейских стран в Соединенные Штаты, сообщает RT на русском.

Сообщается, что 17 мая прошли переговоры на высоком политическом и техническом уровне с тем, чтобы совместно оценить угрозы и выработать общий подход для противостояния им.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым американский президент якобы поделился секретными сведениями, согласно которым боевики намерены использовать ноутбуки как маскировку взрывных устройств на самолетах.