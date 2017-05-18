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ЦУП скорректировал орбиту полета МКС на 350 метров

ЦУП скорректировал орбиту полета МКС на 350 метров

3:19  18 Мая 2017
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ЦУП скорректировал орбиту полета МКС на 350 метров

Москва, 18 мая. Пресс-служба Центра управления полетами сообщила, что орбита Международной космической станции была скорректирована для подготовки к посадке корабля «Союз МС-03».

Сообщается, что в 00:35 по московскому времени включили двигатели служебного модуля МКС «Звезда». Отмечается, что за 13 секунд работы двигателей средняя высота полета станции увеличилась на 350 метров и составила 405,1 километра».

Напомним, что посадка корабля «Союз МС-03» запланирована 2 июня текущего года.ЦУП скорректировал орбиту полета МКС на 350 метров

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию.

Ирина Новикова
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