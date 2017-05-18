Слухи о возможном увольнении Спайсера приводят Трампа в ярость

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Вашингтон, 18 мая. Президент США Дональд Трамп крайне эмоционально реагирует на публикации о возможном увольнении его пресс-секретаря Шона Спайсера. Как пишет газета Washington Examiner со ссылкой на собственные источники, подобные сообщения «приводят в ярость» президента Трампа.

Журналистка Fox News Кимберли Гилфойл дала интервью, в котором намекнула, что получила предложение занять пост пресс-секретаря в Белом дом. По ее словам, эта тема неоднократно поднималась высокопоставленными должностными лицами. Сам Гилфойл уверена, что лучше подойдет для этой должности чем Спайсер, так как пресс-секретарем должен быть человек «решительный, сосредоточенный, умеющий коммуницировать и обладающий глубокими знаниями».

По словам источника в Белом доме, Трамп «выходит из себя», когда видит эти сообщения. Он считает, что Гилфойл пытается таким образом улучшить собственное положение и поднять свой статус для будущих работодателей.