Минздрав намерен оснастить скорую помощь видеосвязью

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Москва, 18 мая. Министерство здравоохранения РФ выступило с предложением об оснащении видеосвязью машин скорой помощи.

Нововведения будут функционировать на базе системы «112».

Согласно оценкам экспертов, на оснащение одной машины понадобится около 50 тысяч рублей, говорится в материале газеты «Известия».

Сообщается, что в случае осуществления данного плана, бригада скорой помощи еще по пути к пациенту сможет изучить информацию о его болезнях в электронной медицинской карте.

Также в ведомстве отметили, что аудио- и видеосвязь между «скорой» и больницей может поддерживаться на протяжении всего пути.