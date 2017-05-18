Группа хакеров пообещала опубликовать информацию о ядерных программах РФ, Китая и КНДР

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Москва, 18 мая. Хакерская группа The Shadow Brokers, косвенно ответственная за серию кбиератак с использованием вируса WannaCry, объявила, что намерена публиковать информацию по ракетным и ядерным программам ряда стран, включая Россию.

Хакеры заявили, что имеют возможности для взлома критически важной инфраструктуры, что позволит им получить доступ к информации о ядерных и ракетных программах множества стран, среди которых есть Россия, Иран, Китай и КНДР.

Как пишет RT, ссылаясь на эксперта по кибербезопасности Пьерлуиджи Паганини, подобные утечки могут привести к крайне негативным последствиям.

Напомним, что The Shadow Brokers косвенно причастны к серии кибератак с использованием вируса WannaCry. В руках организации оказался инструментарий АНБ для взломов, который она собиралась продать. Так как покупателей не нашлось, эксплойты были выложены в открытый доступ, и были позже использованы для применения вируса WannaCry.