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Конгресс США добивается введения санкций против союзников Сирии

Конгресс США добивается введения санкций против союзников Сирии

2:41  18 Мая 2017
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Конгресс США добивается введения санкций против союзников Сирии

Вашингтон, 18 мая. Конгресс США выступает за введение санкций в отношении союзников Сирии.

Сообщается, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обязывающий президента страны ввести санкции против союзников правительства Сирии.

В тексте документа говорится, что через 30 дней после его вступления в силу, президент должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица «предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» властям Сирии, говорится в материале Газеты.ру.Конгресс США добивается введения санкций против союзников Сирии

Помимо этого, законодатели призвали Трампа ввести санкции и против тех, чьи действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в Сирии.

Ирина Новикова
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