Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

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Лондон, 18 мая. Британские ученые заявили, что кратковременный отказ от занятий физкультурой может спровоцировать ряд метаболических изменений.

Сообщается, что 14 дней перерыва в занятиях физкультурой могут спровоцировать ряд метаболических изменений, которые вызывают повышенный риск развития хронических заболеваний.

Отмечается, что во время исследования ученые наблюдали за 28 здоровыми и физически активными людьми, средний возраст которых составлял 25 лет. Результаты участников контролировались с помощью фитнес-браслетов.

Все участники эксперимента носили браслеты, измеряющие физическую активность.