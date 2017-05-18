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Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

2:19  18 Мая 2017
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Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Лондон, 18 мая. Британские ученые заявили, что кратковременный отказ от занятий физкультурой может спровоцировать ряд метаболических изменений.

Сообщается, что 14 дней перерыва в занятиях физкультурой могут спровоцировать ряд метаболических изменений, которые вызывают повышенный риск развития хронических заболеваний.Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Отмечается, что во время исследования ученые наблюдали за 28 здоровыми и физически активными людьми, средний возраст которых составлял 25 лет. Результаты участников контролировались с помощью фитнес-браслетов.

Все участники эксперимента носили браслеты, измеряющие физическую активность.

Ирина Новикова
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