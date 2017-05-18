Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за блокировки российских сайтов

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Киев, 18 мая. Украинский юрист Роман Лихачев подал иск против президента Украины Петра Порошенко с требованием признать блокировку российских сайтов незаконной.

Как пишет RT, Лихачев обратился в Высший административный суд, требуя признать указ украинского президента незаконным.

Сам Лихачев отметил, что не собирается закрывать глаза на подобное нарушение прав человека.

«И дело не в «Вконтакте» и «Одноклассниках» и т. д. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее руководство ЕС обратилось к украинским властям за разъяснениями в связи с блокировкой российских сайтов.