Экс-глава ФБР назначен советником по расследованию «вмешательства РФ» в выборы

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Вашингтон, 18 мая. Бывший руководитель Федерального бюро расследований Роберт Мюллер назначен специальным советником по расследованию так называемого «вмешательства России» в выборы президента США в 2016 году.

Подчеркивается, что специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результатах расследования, сообщает Газета.ру.

В заявлении заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна говорится, что интересы американского народа потребовали от него назначения на эту должность, который будет независим от обычного руководства.