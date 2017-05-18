Тарпищев объяснил, почему Шарапова не попала на «Ролан Гаррос»

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Москва, 18 мая. Шарапова не получила приглашения на Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», так как не ее нет игровых очков, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, подобные решения принимает французская Федерация тенниса, которая должна была бы выдать Шараповой уайлд-кард – приглашение на участие в турнире для игрока, не прошедшего квалификацию.

«У неё нет очков, а право решения принадлежит французской Федерации тенниса, так как это история «Ролан Гаррос». По моему мнению, они должны были дать уайлд-кард в силу её заслуг и безупречной репутации. Но это их право», – приводит его словам RT.