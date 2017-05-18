Украина объявила «крестовый поход» против русского православия

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Киев, 18 мая. Верховная рада Украины 18 мая планирует начать процесс искоренения русского православия в стране.

Сообщается, что на голосование внесен законопроект, связанный с религией. Согласно законопроекту, Московский патриархат обязуют согласовывать с Киевом назначение духовного руководства или приглашение иностранных религиозных деятелей и делегаций

Авторы документа отмечают, что закон должен защитить национальные интересы, государственную целостность и суверенитет Украины, говорится в материале газеты «Известия».

Отметим, что против законопроекта, который вызовет откровенную дискриминацию РПЦ, выступила оппозиция в Верховной раде.