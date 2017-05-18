Постпред США при ООН допустила повторение в Венесуэле сценария Сирии

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Нью-Йорк, 17 мая. Соединенные Штаты Америки не намерены добиваться принятия мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН.

Об этом рассказала постоянный представитель США при международной организации Никки Хейли. Она ответила на вопросы журналистов по итогам закрытой встречи СБ по ситуации в латиноамериканской стране, где идут антиправительственные выступления и беспорядки.

Хейли отметила, что за время встречи поступили сообщения о том, что власти Венесуэлы перебросят 2,6 тысяч силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где произошли крупные беспорядки. Хейли подчеркнула, что ситуация обостряется. По ее словам, при таких условиях мировое сообщество должно добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он «уважал права своего народа».

В ином случае, по словам политика, ситуация в стране может развиваться по сирийскому сценарию.

Напомним, с апреля 2017 года в Венесуэле идут акции протеста, связанные с экономическим кризисом, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Ранее сообщалось, что два человека погибли за минувшие сутки в столкновениях демонстрантов с полицией в Венесуэле.