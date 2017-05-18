Сирия: 14 солдат САА погибли во время операции под Алеппо

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Дамаск, 18 мая. Во время проведения наступательной операции против боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) к востоку от Алеппо силы САА потеряли 14 человек, включая командира группы спецназа «Леопарды».

Как пишут местные СМИ, наступательная операция против ИГ в регионе закончилась убедительной победой правительственных войск, однако САА потеряла в боях 14 человек. Среди них – командир группы спецназа «Леопарды» Али Хасан Далла, а также сержант Али Халуф.

Напомним, что накануне завершилась наступательная операция в восточном пригороде Алеппо. САА удалось освободить от террористов значительную территорию.

* Организация запрещена на территории РФ.