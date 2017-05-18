МИД РФ назвал абсурдом публикацию о передаче Трампом «секретной информации» Лаврову  

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Москва, 18 мая. Опубликованная в газете Washington Post статья о якобы имевшей место передаче президентом США Дональдом Трампом «секретной информации» главе МИД РФ Сергею Лаврову настолько абсурдна, что ее невозможно комментировать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее газета Washington Post, сославшись на анонимные источники, заявила, что во время встречи Трампа и Лаврова американский президент передал ему некую «секретную информацию», касающуюся террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

По словам Захаровой, подобные сообщения настолько абсурдны, что еще пару лет назад подобное было сложно вообразить. «Комментировать абсурд – самим скатываться на уровень абсурда. Но и не комментировать тоже нельзя», – приводит слова Захаровой «Газета.ru»

* Организация запрещена на территории РФ.