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Технологии
Google представила обновленную версию ОС Android

Google представила обновленную версию ОС Android

1:17  18 Мая 2017
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Google представила обновленную версию ОС Android

Москва, 18 мая. Американская технологическая компания Google презентовала новую версию операционной системы Android.

Окончательная дата выхода и название новой операционной системы пока не сообщаются.

Отмечается, что в новой операционной системе особое внимание уделено оптимизации, к примеру, существует возможность сокращения передачи трафика и данных с GPS в приложения, открытые в фоновом режиме.

Кроме того, в ОС добавлена новая функция picture-in-picture, дающая возможность работать на экране устройства одновременно с двумя приложениями.

Также теперь можно предварительно просматривать уведомления.

Ирина Новикова
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