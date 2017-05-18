Google представила обновленную версию ОС Android
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Москва, 18 мая. Американская технологическая компания Google презентовала новую версию операционной системы Android.
Окончательная дата выхода и название новой операционной системы пока не сообщаются.
Отмечается, что в новой операционной системе особое внимание уделено оптимизации, к примеру, существует возможность сокращения передачи трафика и данных с GPS в приложения, открытые в фоновом режиме.
Кроме того, в ОС добавлена новая функция picture-in-picture, дающая возможность работать на экране устройства одновременно с двумя приложениями.
Также теперь можно предварительно просматривать уведомления.
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