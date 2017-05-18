Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Порошенко похвалил главу Европарламента за героизм для Украины

Порошенко похвалил главу Европарламента за героизм для Украины

0:57  18 Мая 2017
147

Порошенко похвалил главу Европарламента за героизм для Украины

Киев, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко назвал главу Европарламента Антонио Таяни «настоящим героем», вернувшим Киев в «европейскую семью».

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко выступил с речью на торжественном подписании решения о либерализации визового режима ЕС для Украины. Он пригласил Таяни посетить Киев, а также поблагодарил его за вклад в развитие отношений с ЕС. Похвала Порошенко вызвала у Таяни ироничную улыбку. 

Ранее появилось видео, как Порошенко бурно радуется безвизу с ЕС. На кадрах можно увидеть, как широко улыбается украинский лидер, победно вскидывает пальцы вверх, показывая «класс!» и жмет руки европейским политикам — главе Европарламента Антонио Таяни и главе МВД Мальты Кармело Абела.

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть