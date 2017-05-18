Порошенко похвалил главу Европарламента за героизм для Украины

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Киев, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко назвал главу Европарламента Антонио Таяни «настоящим героем», вернувшим Киев в «европейскую семью».

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко выступил с речью на торжественном подписании решения о либерализации визового режима ЕС для Украины. Он пригласил Таяни посетить Киев, а также поблагодарил его за вклад в развитие отношений с ЕС. Похвала Порошенко вызвала у Таяни ироничную улыбку.

Ранее появилось видео, как Порошенко бурно радуется безвизу с ЕС. На кадрах можно увидеть, как широко улыбается украинский лидер, победно вскидывает пальцы вверх, показывая «класс!» и жмет руки европейским политикам — главе Европарламента Антонио Таяни и главе МВД Мальты Кармело Абела.