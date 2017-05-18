Захарова: Американские СМИ превращаются в игроков в политической борьбе

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Мадрид, 18 мая. СМИ в Соединенных Штатах начинают вести себя, как игроки в политической борьбе. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в Мадриде.

По ее словам, она провела ряд консультация со своей испанской коллегой, обсудив ряд международных вопросов в информационном контексте, уделив внимание распространению недостоверных новостей.

Российская и испанская сторона согласились, что необходимо противостоять распространению недостоверной информации. Отдельно были обсуждены СМИ в США, которые являются источником большей части недостоверных сообщений. Захарова указала, что на Западе и особенно в США, СМИ позволили использовать себя в политической борьбе, став одним из ее игроков.

«К сожалению, американский мейнстрим является смыслообразующим в информационном пространстве европейских СМИ», – приводит ее слова «Газета.ru».