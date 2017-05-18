Американская разведка сообщила о разработке ИГИЛ химического оружия

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 18 мая. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* начало производство химического оружия в своей новой де-факто столице.

Согласно данным американской разведки, которые публикует CNN, ИГ* объединяет всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии для создания новой ячейки по производству химического оружия.

Согласно данным издания, новый блок будет базироваться на территории, контролируемой боевиками, в долине реки Евфрат, между городом Меядин в Сирии и городом Аль-Каим через иракскую границу. Американская разведка уверена, что ИГИЛ* расширяет возможности своего химического оружия, чтобы защищать оставшиеся у экстремистов территории.

Ранее сообщалось, что ИГИЛ снова применило химоружие в Мосуле. Боеприпас, начиненный, предположительно, горчичным газом, был использован террористами в юго-западной части Мосула, когда иракские войска вошли в район, чтобы вывести мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.