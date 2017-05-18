После победы Трампа на выборах в США Обама обозвал его «балаболкой»

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 17 мая. Сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Барак Обама назвал его «балаболкой». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух соратников бывшего американского лидера.

Как пишет издание, Обама до этого момента ни разу не допускал негативных публичных высказываний в отношении Трампа. Однако, сразу после того, как узнал о победе республиканца, он обронил «Ничего, кроме балаболки».

Ранее сообщалось, что экс-первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама объяснила свое недовольное выражение лица на инаугурации президента Дональда Трампа. По ее словам, во время церемонии она пыталась сдержать слезы.