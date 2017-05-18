Стало известно, сколько денег потребуется украинцам для поездки в Европу

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Москва, 18 мая. Ряд СМИ собрал данные о необходимых суммах, которые должен будет иметь с собой гражданин Украины, въезжающий в страну Евросоюза.

Пограничники ЕС могут запросить у прибывающего иностранца информацию о его финансовых гарантиях на время нахождения на территории ЕС. Требования к сумме варьируются в зависимости от страны.

Так, для поездки в Бельгию гражданину Украины нужно будет иметь 95 евро на каждые сутки пребывания. Для Германии эта сумма составит 45 евро в день. В Греции нужно будет иметь 300 евро на каждые пять дней. Законодательство Швеции требует от иностранцев иметь при себе 450 крон в день (47 евро), а Венгрия требует наличия 1000 форинтов (3,2 евро) на каждый день пребывания, что делает ее самой доступной страной.

Напомним, что иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет достаточно средств, чтобы оплатить свое пребывание или дорогу домой.