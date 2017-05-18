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WhatsApp раскрыл подробности второго крупного сбоя за месяц

WhatsApp раскрыл подробности второго крупного сбоя за месяц

0:10  18 Мая 2017
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WhatsApp раскрыл подробности второго крупного сбоя за месяц

Москва, 17 мая. WhatsApp восстановил свою работу после устранения неполадки, появившейся в среду. 17 мая пользователи в нескольких странах лишились доступа к сервису.

Как рассказал представитель компании, WhatsApp приносит извинения за причиненные неудобства. Он также уточнил, что сервис не работал около 30 минут в ряде регионов земного шара. После 20.00 по московскому времени о проблемах с WhatsApp начали сообщать жители Европы, Северной и Южной Америки. В России неполадки были замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Ростовских областях и в Республики Марий Эл. Неполадка быстро была устранена.

Напомним, сбой в функциях популярного мессенджера стал вторым за последний месяц. 4 мая на проблемы с WhatsApp пожаловались жители всех стран мира.

Алия Садыкова
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