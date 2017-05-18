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Новости Сирии
Сирия: САА ведет тяжелые бои с ИГ под Пальмирой

Сирия: САА ведет тяжелые бои с ИГ под Пальмирой

0:03  18 Мая 2017
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Сирия: САА ведет тяжелые бои с ИГ под Пальмирой

Дамаск, 17 мая. В районе между Пальмирой и перекрестком Талилах идут ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Неподалеку от Пальмиры в районе зернохранилищ Тадмора идут тяжелые бои между САА и боевиками ИГ.

Напомним, что ранее САА успешно освободила от террористов обширную территорию на юго-востоке от Алеппо.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #пальмира
Антон Зарубин
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