Сирия: САА ведет тяжелые бои с ИГ под Пальмирой
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Дамаск, 17 мая. В районе между Пальмирой и перекрестком Талилах идут ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).
Неподалеку от Пальмиры в районе зернохранилищ Тадмора идут тяжелые бои между САА и боевиками ИГ.
Напомним, что ранее САА успешно освободила от террористов обширную территорию на юго-востоке от Алеппо.
* Организация запрещена на территории РФ.
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