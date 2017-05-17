«Спартак» получит дополнительное количество медалей за победу в чемпионате РФ

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что РФПЛ не против предоставления столичному ФК «Спартак» дополнительных золотых наград за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.

Прядкин объяснил журналистам, что Российская футбольная премьер-лига получила прошение от московского клуба об увеличении количества медалей. Он назвал такие мероприятия нормальной практикой и добавил, что РФПЛ ничего не имеет против.

Напомним, «Спартак» в этому году впервые за 16 лет стал чемпионом РФ по футболу.

Ранее сообщалось, что отмечая победу «Спартака», болельщики сломали ворота на «Открытие-Арене». Несколько болельщиков залезли на перекладины ворот, отчего те сломались. Сетку ворот собравшиеся разобрали на сувениры.