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Трамп встретился с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР

Трамп встретился с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР

23:49  17 Мая 2017
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Трамп встретился с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР

Вашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп провел встречу с четырьмя кандидатами, рассматриваемыми на должность директора ФБР. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Одним из кандидатов является исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб. Еще одной кандидатурой является бывший независимый сенатор Джо Либерман.

Напомним, что предыдущий директор ФБР Джеймс Коми был уволен Трампом на прошлой неделе. Президент США заявил, что Коми неспособен выполнять свои обязанности и обеспечивать эффективную работу ФБР.

 

#трамп
Антон Зарубин
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