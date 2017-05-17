Пострадавший от взрыва жилой дом в Волгограде будет снесен

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Волгоград, 17 мая. Жилой дом, один из подъездов которого обрушился из-за взрыва газа, будет снесен, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как сообщил журналистам руководитель, заключение экспертов однозначно — здание не подлежит восстановлению. Бочаров добавил, что строение не предназначено для проживания людей. По данным губернатора, решение о сносе дома будет принято в ближайшее время на заседании комиссии.

Лишенные жилья люди находятся в пунктах временного размещения. Ранее сообщалось, что девять семей лишились крова после взрыва в доме в Волгограде.

Напомним, 16 мая в Волгограде обрушился подъезд жилого дома. В результате инцидента погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.