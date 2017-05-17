Сирия: САА провела успешное наступление на позиции ИГ под Алеппо

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Дамаск, 17 мая. Части Сирийской арабской армии (САА) провели успешное наступление, освободив от террористов большую территорию к востоку от Алеппо.

Силы САА, возглавляемые дивизией спецназа «Тигры», продвинулся на юго-восток к карьеру Таль Хассан, выбив боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) из двух деревень, включая Джирах Кабир, сообщает агентство Almasdar News.

К полудню САА освободили от террористов несколько небольших поселков на равнине Масканах. Отмечается, что ИГ понесло серьезные потери. По итогам наступления, САА впервые за четыре года вышла к городу Масканак и готова начать операцию по его освобождению.

* Организация запрещена на территории РФ.