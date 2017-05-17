Большинство российских подростков поддерживают политику РФ

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Москва, 17 мая. Более 60% российских подростков в возрасте 15–17 лет одобряют политику России.

Согласно данным Фонда общественного мнения, больше половины подростков думают, что страна движется в правильном направлении. 61% опрошенных ответили, что государство развивается по верному пути. 23% респондентов заявили, что не согласны с политикой, проводимой в стране.

Более трети подростков (37%) верят в улучшение качества жизни в России в ближайшие три года. 30% отстаивают мнение, что в скором будущем ничего не изменится. 14% опрошенных дают неблагоприятные прогнозы. 45% молодежи уверены, что страну ждет стабильность, 33% — потрясения и перемены.

Ранее сообщалось, что более 80% россиян одобряют деятельность Путина. Деятельность президента России Владимира Путина поддерживают более 82 процентов россиян, показали донные социологического опроса специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения .