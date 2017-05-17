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Британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

Британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

23:21  17 Мая 2017
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Британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

Лондон, 17 мая. Британская няня с двадцатилетним стажем с Эммой Дэвенпорт сменила имя на Мэри Поппинс – как у главной героини повестей английской писательницы Памелы Трэверс.

42-летняя жительница Британии работает няней с 18 лет и, по ее словам, все это время клиенты постоянно сравнивали ее с Мэри Поппинс. Дэвенпорт заявила, что Мэри Поппинс всегда была ее любимым персонажем и образцом для подражания.

Она уверена, что смена имени даст новый толчок ее карьере.

Отмечается, что руководство сайта, через который она предоставляет услуги, поддержало ее идею, разрешив указывать новое имя в профиле.

#ведикобритания
Антон Зарубин
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