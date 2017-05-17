Британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс
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Лондон, 17 мая. Британская няня с двадцатилетним стажем с Эммой Дэвенпорт сменила имя на Мэри Поппинс – как у главной героини повестей английской писательницы Памелы Трэверс.
42-летняя жительница Британии работает няней с 18 лет и, по ее словам, все это время клиенты постоянно сравнивали ее с Мэри Поппинс. Дэвенпорт заявила, что Мэри Поппинс всегда была ее любимым персонажем и образцом для подражания.
Она уверена, что смена имени даст новый толчок ее карьере.
Отмечается, что руководство сайта, через который она предоставляет услуги, поддержало ее идею, разрешив указывать новое имя в профиле.
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