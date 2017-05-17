Судно «Иван Хурс» спустили на воду в Питере: шампанского защитнику интересов России! ФАН-ТВ

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В большом бассейне, примыкающем к территории судостроительного завода «Северная верфь», прошел свое крещение «Иван Хурс» – корабль, предназначенный для связи и управления флотом. Спуск на воду приурочили ко Дню Балтийского флота, но традиционно это происходит тогда, когда техническая готовность судна превышает 80%. К слову, чтобы установить мачту, пришлось предварительно выкатить остов из эллинга: ее высота просто не позволяла произвести монтаж в помещении. Теперь этот рубеж пройден, а корабль впервые встал на воду. На торжественном мероприятии побывали корреспонденты ФАН-ТВ.

– Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня праздничный, солнечный день, – обратился к собравшимся Виктор Чирков, главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации, бывший главнокомандующий ВМФ. – Мы с вами спускаем на воду корабль связи «Иван Хурс». Совсем недавно мы его закладывали, а сегодня очередное торжество – по случаю спуска. Конструкторское бюро «Алмаз» спроектировало, а «Северная верфь», уже по традиции, построила корабль – хороший, добротный, – продолжая серею кораблей, которые служат сегодня, выполняют задачи по обеспечению национальных интересов Российской Федерации.

– 13 мая моряки Черноморского флота отметили свой праздник. А сегодня судостроители Санкт-Петербурга подготовили Черноморскому флоту отличный подарок. Сегодня будет спущен на воду новый корабль «Иван Хурс», – выступил, в свою очередь, Александр Рыжков, генеральный директор, главный конструктор Центрального конструкторского бюро «Айсберг». – После проведения всех испытаний он будет передан Военно-Морскому флоту. Корабль обладает уникальным вооружением, имеет на своем борту уникальное оборудование и свое место в рядах Черноморского флота займет достойно. Хочу поблагодарить всех судостроителей Санкт-Петербурга – инженеров, конструкторов, технологов, проектантов, рабочих и строителей – за то, что они вложили в этот корабль частичку души. Хочу пожелать ему счастливой корабельной судьбы и поздравляю всех с этим событием!

Отметим, что это уже второе судно, строящееся по проекту 18-280 на «Северной Верфи». Первый корабль (флагман серии) «Юрий Иванов» тоже был назван в честь выдающегося военного, внесшего значительный вклад в становление и развитие морской разведки. Уже с 2014 года он успешно выполняет поставленные задачи в составе Северного флота.

«Иван Хурс» же приступит к швартовным испытаниям в конце мая, в течение осени будет проведен цикл заводских проверок. Сдать заказчику (в лице ВМФ России) его должны в конце текущего года. Первым местом службы связного судна станут воды Черного моря, куда на своем борту оно увезет экипаж из 131 человека. Команда уже отобрана, моряки во главе с капитаном принимали участие в церемонии спуска на воду.

О том, кто эти люди, и какие задачи им предстоит выполнять, корреспондентам ФАН-ТВ рассказал Владимир Тряпичников, контр-адмирал, начальник Управления кораблестроения ВМФ России:

– Экипаж корабля отобран из офицеров, мичманов, служащих в ВМФ и военнослужащих-контрактников. Как видите, экипаж сформирован. Сегодня он находится на судостроительном заводе, прошел обучение в специализированном учебном центре и практику на корабле такого же класса и проекта – «Юрий Иванов» на Северном флоте, где получил определенные навыки. Это все происходило с 2015 по 2017 годы. Сегодня экипаж готов, после завершения всех этапов строительства, конечно, к заселению и выполнению всех возложенных на него задач.

На судне предстоит выполнить еще немало работ: провести пуско-наладку всех систем, проверить работу главной энергетической установки, подключить распределительный щит к постоянному источнику питания и многое другое. Но становление на воду «Иван Хурс» прошел успешно, уверенно удержавшись на плаву. По старой морской традиции это отметили бутылкой шампанского, разбитой о борт корабля.

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