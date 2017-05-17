Foton анонсировала продажу нового внедорожника в России

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Москва, 17 мая. В мае на российском рынке появится новый внедорожник Foton Sauvana.

Об этом сообщил руководитель отделения «Фотон Мотор» в России Лю Шэнчао. Новый автомобиль будет доступен в четырех вариациях. Basic и Comfort оборудованы двухлитровой 201-сильной бензиновой установкой, которая взаимодействует с 5-ступенчатой МКПП Aisin. Lux и Premium имеют мотор мощностью 217 лошадиных сил 6-диапазонной АКПП ZF.

Вне зависимости от комплектации, внедорожник оснащен системами помощи при спуске и подъеме, ABS, EBD, автоматическим подключением полного привода.

В России внедорожник Basic можно будет купить за 1 млн 454 тысяч рублей, Comfort – за 1 млн 494 тысяч рублей и Luxury — за 1 млн 620 тысяч рублей.