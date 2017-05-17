Король Нидерландов тайно подрабатывает пилотом гражданской авиации

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Амстердам, 17 мая. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что после вступления на престол тайно работал вторым пилотом на пассажирских авиалиниях нидерландской компании KLM.

По его словам, после коронации он дважды в месяц работал вторым пилотом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, услугами которой пользуются деловые люди. Король совершал рейсы в Британию, Германию, Норвегию и другие страны ЕС.

«Преимущество в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от лица капитана и команды. И мне не приходится называть свое имя», — рассказал Виллем-Александр в интервью De Telegraaf.

Король также добавил, что несколько раз пассажиры узнавали его по голосу. Стоит отметить, что Виллем-Александр был коронован в 2013 году, а пилотировать самолеты он начал задолго до вхождения на трон.