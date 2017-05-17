Турчинов нашел в Facebook «следы российских спецслужб»

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Киев, 17 мая. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российские спецслужбы в том, что те действуют в социальной сети Facebook.

По словам Турчинова, российские спецслужбы активно действовали в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». После запрета этих соцсетей на территории Украины, по его словам, спецслужбы РФ продолжат свою деятельность в Facebook.

Турчинов утверждает, что российские спецслужбы «создают в соцсети фиктивные аккаунты», что распространять провокационную информацию. Секретарь СНБ Украины призвал бороться с этим, взаимодействуя с руководством сетей.