Келли предложил Трампу использовать саблю против журналистов

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Вашингтон, 17 мая. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Келли призвал президента страны Дональда Трампа использовать наградную саблю против журналистов.

Как сообщают местные СМИ, Келли и Трамп встретились на выпускной церемонии Академии морской пехоты США. Военные преподнесли президенту длинную наградную саблю. Келли прокомментировал ситуацию и заявил: «Сэр, используйте ее против прессы». В ответ Трамп усмехнулся: «Верно».

Шутка министра внутренней безопасности попала на американские телеканалы.

Ранее сообщалось, что журналисты выяснили, где у Трампа кнопка. Президент США Дональд Трамп настолько любит знаменитый напиток Coca-Cola, что даже оснастил стол в Овальном кабинете красной кнопкой для заказа напитка, сообщило агентство Associated Press.