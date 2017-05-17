Келли предложил Трампу использовать саблю против журналистов
Вашингтон, 17 мая. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Келли призвал президента страны Дональда Трампа использовать наградную саблю против журналистов.
Как сообщают местные СМИ, Келли и Трамп встретились на выпускной церемонии Академии морской пехоты США. Военные преподнесли президенту длинную наградную саблю. Келли прокомментировал ситуацию и заявил: «Сэр, используйте ее против прессы». В ответ Трамп усмехнулся: «Верно».
Шутка министра внутренней безопасности попала на американские телеканалы.
Ранее сообщалось, что журналисты выяснили, где у Трампа кнопка. Президент США Дональд Трамп настолько любит знаменитый напиток Coca-Cola, что даже оснастил стол в Овальном кабинете красной кнопкой для заказа напитка, сообщило агентство Associated Press.