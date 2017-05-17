Белый дом не знает о российской записи переговоров Трампа и Лаврова

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Вашингтон, 17 мая. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что в Белом доме не знают о российской записи разговора Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Спайсер, в администрации президента США не знали о существовании записи переговоров Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров Сергея Лаврова с Дональдом Трампом, если американская администрация этого захочет. Таким образом, Владимир Путин отреагировал на публикацию газеты The Washington Post о том, что Трамп сообщил Лаврову сверхсекретную информацию.