Отмечая победу «Спартака», болельщики сломали ворота на «Открытие-Арене»

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Москва, 17 мая. Болельщики «Спартака», одержавшего победу против грозненского клуба «Терек», празднуя победу своей команды сломали ворота на обеих сторонах поля.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0 в чемпионате России по футболу сезона 2016/17. По окончанию игры, фанаты вышли на поле. Несколько болельщиков залезли на перекладины ворот, отчего те сломались. Сетку ворот собравшиеся разобрали на сувениры.

Отметив, что «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года