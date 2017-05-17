Порошенко попросил не допускать депутатов Европарламента в Крым

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Киев, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни призвал запретить европейским депутатам посещать Крым.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко напомнил о визитах в Крым отдельных членов Европейского Парламента. Он обратился к Таяни с просьбой ограничить европейских политиков в передвижениях. Он призвал «дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем». Глава государства подчеркнул, что Киев ждет от Европарламента сохранения санкционного режима против России.

Ранее турецкий политик раскритиковал Украину за политику в отношении Крыма. Глава Ассоциации крымско-татарских организаций Турции Унвер Сель заявил, что украинская сторона проводит неверную политику по отношению к Крымскому полуострову.