США ввели санкции против 7 компаний из Китая и Ирана за поддержку Дамаска

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Вашингтон, 17 мая. Министерство финансов США внесло в санкционный список семь компаний из Ирана и Китая за продажу ракетных систем в Сирию.

Кроме того в санкционный список попали два высокопоставленных чиновника из Минобороны Ирана, которых Вашингтон считает ответственными за предоставление ракетных технологий сирийскому правительству вместе с китайской электроникой.

Министерство финансов США заморозило активы, принадлежащие иранским военным чиновникам Мортезе Фарасатпур и Рахиму Ахмади. Кроме того, санкции коснулись китайской компании Ruan Runling и трех предприятий, которые связаны с ней. Также под санкции попала иранская компания Matin Sanat Nik Andishan.

Министр финансов Стив Мнучин подчеркнул, что правительство США продолжит борьбу с частными лицами и компаниями, которые помогают Сирии.