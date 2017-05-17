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Спорт
Гол Дзюбы вырвал для «Зенита» победу в матче 29-го тура РФПЛ

Гол Дзюбы вырвал для «Зенита» победу в матче 29-го тура РФПЛ

22:27  17 Мая 2017
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Гол Дзюбы вырвал для «Зенита» победу в матче 29-го тура РФПЛ

Санкт-Петербург, 17 мая. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над игроками ФК «Краснодар».

Они вырвали победу в домашнем матче 29-го тура чемпионата РФ. Встреча проходила на стадионе «Петровский». Она завершилась со счетом 1:0. Гол забил Артем Дзюба.

Напомним, перед заключительным состязанием на счету «сине-бело-голубых» 58 очков. Они продолжают борьбу со столичным ЦСКА за второе место и в выход в Лигу чемпионов. У идущих вторыми армейцев в копилке на один балл больше. «Краснодар» с 46 баллами находится на пятом месте.

Алия Садыкова
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