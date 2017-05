Почему Америка не может делать то, что хочет, чтобы остановить Асада

В закладки

В понедельник чиновник Государственного департамента провел открытый брифинг, в котором сообщалось о тревожных новых обвинениях в варварских преступлениях сирийского режима. Пока государственные должностные лица и гражданские деятели реагируют с соответствующим возмущением, возможно, скоро появятся призывы к новым военным действиям США против сирийского диктатора Башара Аль-Асада.

Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи Why America Can't Do What It Wants to Stop Assad из американского журнала The National Interest.

Администрация должна противостоять этим призывам к прямым военным действиям. Хоть в это и трудно поверить, но ситуация может ухудшиться, и очень сильно. Стюарт Джонс, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока, заявил, что американские разведывательные источники пришли к выводу, что сирийская армия установила крематорий возле тюремного комплекса к северу от сирийской столицы Дамаска. Крематорий, по его словам, «это попытка прикрыть масштабы массовых убийств, происходящих в сайеднайской тюрьме». Ситуация заслуживает особого внимания, продолжил Джонс.

«Продолжающаяся жестокость режима Асада, в том числе использование химического оружия, представляет явную угрозу для региональной стабильности, — предупредил он, — а также интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». Но действительно ли режим Асада представляет региональную угрозу, и угрожает ли он напрямую интересам безопасности США?

Какими бы ужасными ни были эти преступления, они остаются в границах Сирии. Во время пресс-конференции Джонс довольно подробно изложил ужасные деяния режима Асада, отметив, что уже как минимум четыре сотни тысяч людей погибли в этой войне. Чего он не сказал, так это каким образом, по его мнению, этот режим представляет угрозу для региона, и уж тем более, как действия Асада «напрямую угрожают» интересам безопасности США. И это не теоретические вопросы.

Закон 1973 года о полномочиях в условиях военного времени был принят, чтобы обеспечить ясность в условиях, при которых вооруженные силы могут и не могут быть использованы. США — это страна, где правит верховенство закона, а когда дело доходит до использования смертоносной силы за рубежом, эмоции надо держать в узде. Вопреки распространенному мнению, этот закон не дает президенту возможность использовать военную силу, как он считает нужным, в течение шестидесяти дней без одобрения Конгресса. В частности, в законе говорится, что: Конституционные полномочия Президента как Главнокомандующего вводить Вооруженные Силы Соединенных Штатов в военные действия или в ситуации, когда непосредственное вмешательство в военные действия очевидно, могут осуществляться только после (1) объявления войны, (2) установленного законом разрешения, или (3) чрезвычайной ситуации созданной путем нападения на США, их территории или владения, или на их вооруженные силы.

Итого: если нет специального, принятого Конгрессом, разрешения на применение военной силы против суверенного государства Сирии, нет объявления войны и Сирия не нападает на США, президент не может использовать вооруженные силы США против Сирии. Если американский народ считает, что деяния Асада заслуживают военного нападения со стороны США, они могут призывать своих членов Конгресса выдать специальное разрешение, санкционирующее такие действия. Прежде, чем они это сделают, однако, есть несколько важных дополнительных моментов, которые необходимо учесть.

Каким бы плохим ни был диктатор Сирии, многие оппозиционеры, воюющие против него в гражданской войне, непосредственно связанны с «Аль-Каидой». Если американские военные силы будут использованы против Асада, и он потеряет власть так же, как в 2011 году в Ливии был свергнут Каддафи, некоторые другие группы или коалиции организаций займут его место. И кто же эти претенденты?

«Джабхат Ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России) напрямую связана с «Аль-Каидой» (террористическая группировка, запрещена в России) и имеет подобную идеологию. В ней, по оценкам, состоят двадцать тысяч бойцов. «Свободная Сирийская армия» — это больше упражнения в маркетинге, чем точное название; это скорее свободное ответвление независимых «бригад», чем единая и эффективная армия. И так же, как и другие повстанческие группировки, она совершает свою долю зверств в отношении своих врагов. «Ахрар аш-Шам» также имеет десятки тысяч последователей, и это группа жестких салафистских исламистов, которые хотят реализовать собственную версию шариата.

По всей вероятности, если Асад будет отстранен от власти, эти и многие другие группы начнут вести между собой бои за власть. Интенсивность гражданской войны почти наверняка вырастет и повлечет за собой гораздо больше жертв среди мирного населения и еще больше зверств.

Кроме того, Иран, Россия и Турция не смогут оставаться безучастными в случае падения режима Асада, так как каждый из них скорее всего будет поддерживать свои предпочтительные фракции, поставляя оружие и боеприпасы. В этом случае и США не будут бездействовать, особенно когда пойдут многочисленные призывы от разных членов Конгресса к оказанию военной помощи предпочтительным для Америки группировкам. На фоне всего регионального хаоса возрастает опасность столкновения крупных держав, и вполне возможно, что на смену светскому режиму Асада придет жесткая исламистская группировка. Тогда угроза для интересов США действительно появится. Если США примут меры, которые в конечном итоге приведут к падению режима Асада, мы, вероятно, придем к тому самому результату, от которого пытаемся бежать: увеличение страданий гражданского населения и распространение войны за пределы Сирии, что означает повышенную террористическую угрозу для США.