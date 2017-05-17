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Общество
Роспотребнадзор призвал россиян не верить слухам о зараженных ВИЧ иглах

Роспотребнадзор призвал россиян не верить слухам о зараженных ВИЧ иглах

22:18  17 Мая 2017
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Роспотребнадзор призвал россиян не верить слухам о зараженных ВИЧ иглах

Москва, 17 мая. Роспотребнадзор призвал граждан России не верить информации о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ при случайном уколе иглой, оставленной в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что на страницах сомнительных интернет-ресурсов стали появляться сообщения о «ВИЧ-терроризме», однако достоверных случаев умышленного заражения ВИЧ-инфекцией в России не зарегистрировано.

«Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила информационной гигиены, не доверяя непроверенным источникам, повышать уровень знаний о ВИЧ-инфекции, сохраняя в том числе свое психоэмоциональное состояние стабильным», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что вирус иммунодефицита может существовать и размножаться только в организме человека, однако за его пределами быстро погибает.

Алексей Громов
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