Глава Венецианской комиссии: Западу и РФ нужно вместе преодолеть проблемы
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Санкт-Петербург, 17 мая. Венецианская комиссия заинтересована в возобновлении конструктивного сотрудничества с российской стороной. Об этом журналистам заявил председатель консультативного органа Джанни Букиккио.
По словам политика, у комиссии есть ряд претензий к России, однако он надеется на урегулирование противоречий.
«Россия и Запад должны работать сообща, чтобы преодолеть все проблемы и взять на себя ответственность за мир и благополучие», — цитирует слова Букиккио издание «Известия».
Ранее премьер-министр Италии Паоло Джентилони выступил против автоматического продления антироссийских санкций.
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