Васильева призвала дать протестующей молодежи «самое хорошее»

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Москва, 17 мая. Необходимо работать с протестующей молодежью, чтобы дать ей «самое хорошее». Об этом заявила глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева.

Выступая на коллегии Росмолодежи, Васильева призвала начать активную работу с молодежью, выступающей «против всего плохого», чтобы дать ей «самое хорошее». Она напомнила, что молодые люди были во все времена склонны к протестам. В качестве примера, она привела волнения в 1862 году, которые привели к закрытию Петербургского университета.

Васильева призвала государство обратить внимание на этот вопрос. «С этими протестными ребятами, которые выступают «против всего плохого — за все хорошее» нам тоже надо обязательно работать» – заявила она.