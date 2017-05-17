Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Росгвардия уволила генерал-майора, связанного с делом Захарченко

Росгвардия уволила генерал-майора, связанного с делом Захарченко

22:13  17 Мая 2017
240

а

Москва, 17 мая. Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, связанный с делом полковника МВД Дмитрия Захарченко, уволен из Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, ранее фамилия Лаушкина была названа в числе фигурантов уголовного дела о взятке 800 тысяч долларов. О причастности генерал-майора к делу сообщила защита Захарченко.

По данным адвоката, полковника подозревают в получении 800 тысяч долларов «при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина». Как добавили в Росгвардии, Лаушкин был уволен из ведомства. 

Ранее девушка Захарченко рассказала о происхождении арестованных 16 млн долларов.

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть