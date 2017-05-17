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Очередной сбой парализовал работу мессенджера WhatsApp

Очередной сбой парализовал работу мессенджера WhatsApp

22:05  17 Мая 2017
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Очередной сбой парализовал работу мессенджера WhatsApp

Москва, 17 мая. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами в работе программы, передает ТАСС.

По данным агентства, в работе WhatsApp произошел сбой, в результате которого невозможно отправить или получить сообщение в приложении. 

Стоит отметить, что 4 мая  в работе WhatsApp произошел масштабный сбой. Проблемы в функционировании сервиса  наблюдались в России, США, Индии, Бразилии, Мексике, ЮАР и странах Евросоюза. Неполадки в WhatsApp продолжались около двух часов.

Напомним, что WhatsApp — это бесплатный сервис, позволяющий обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями. Он также поддерживает и голосовую связь.

Алексей Громов
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