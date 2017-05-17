Де Мистура отозвал предложения, посвященные обсуждению конституции Сирии

В закладки

Скопировать

Женева, 17 мая. Спецпосланник генерального секретаря по Сирии Стаффан де Мистура принял решение отозвать свои предложения, посвященные разработке новой конституции САР. Об этом журналистам сообщил представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Абдул Хаким Башар.

«Де Мистура отозвал свое предложение», — цитирует слова политика РИА Новости.

Напомним, Стаффан де Мистура предложил сформировать в Женеве так называемый консультативный механизм для обсуждения новой конституции Сирийской Арабской Республики.