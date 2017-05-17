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Сирия, 17 мая. Армия САР заняла ключевую высоту Аль-Тафха к востоку от Хомса. Боевики ССА** взяли в плен четырех курдских бойцов. Террористы ИГИЛ** совершили теракт в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила две деревни в восточной части Алеппо; заняла холм Аль-Тафха к востоку от Хомса; отбила атаку исламистов в районе Аль-Маншия в Даръа; ликвидировала командира ССА Абу Ислама Даэля в Даръа; атаковала позиции радикалов в районе Даръа Аль-Балад; нанесла ракетный удар по позициям боевиков в городе Кафр Зета на севере Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла в плен четырех бойцов SDF**** на фронте Аль-Дандалия к югу от города Джараблус; обстреляла из ракетных установок «Град» укрепрайоны сирийской армии в городе Салхаб, а также в районе Жоб Рамла на северо-западе Хамы.

Международная коалиция: захватила в плен несколько террористов ИГИЛ и уничтожила два автомобиля боевиков в пригороде Абу Кемаля в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство» (ИГИЛ): казнило четырех человек в центре города Рава в западной части иракской провинции Аль-Анбар; совершило теракт в Багдаде.

Провинция Дамаск

Боевикам антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам»***** удалось отбить атаку САА в районах населенных пунктов Аль-Мухаммадия и Бейт Наима в Восточной гуте Дамаска, в рядах сирийских войск — десятки погибших и раненых. Об этом сообщил информационный портал вооруженной оппозиции Baladi News. Официальные правительственные источники пока не подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось о том, что сирийские подразделения начали штурм Бейт Наимы, в результате военнослужащим удалось войти в населенный пункт и занять по меньшей мере четыре укрепленных пункта боевиков.

Провинция Алеппо

Оппозиционный источник сообщает, что на севере провинции Алеппо силы Сирийской демократической армии**** (SDF) несут потери. Боевики ССА взяли в плен четырех бойцов курдских сил на фронте Аль-Дандалия к югу от города Джараблус. Напомним, вчера в ходе ожесточенных столкновений между курдскими подразделениями и Сирийской свободной армией (ССА), силы SDF также потеряли десятки солдат убитыми и ранеными. Турецкие войска тоже принимают участие в противостоянии с курдами, а также снабжают боевиков военной техникой для того, чтобы не допустить возможного возникновения независимого Курдистана вблизи сирийско-турецкой границы.

Тем временем Сирийская арабская армия освободила две деревни в восточной части Алеппо, продвигаясь вдоль равнины Дейр-Хафир вблизи стратегической военной авиабазы «Аль-Джирах». Как подчеркивает ливанский портал Al Masdar News, правительственные войска впервые с 2012 года контролируют эти территории.

Далее САА планирует продвигаться в направлении Масканы, последнего крупного форпоста «Исламского государства»* в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Сирийский информационный портал SANA News сообщает, что войска САР отбили у террористов ИГИЛ стратегическую высоту Аль-Тафха к востоку от Хомса. Правительственным военнослужащим удалось захватить большое количество военной техники и обезвредить несколько самодельных взрывных устройств боевиков.

Данные территории имеют важное стратегическое значение, поскольку там располагаются крупные газовые и нефтяные месторождения, являющиеся для террористов ИГИЛ важнейшим источником дохода. В данный момент сражения в регионе продолжаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Оппозиционные источники сообщают, что силы международной коалиции провели спецоперацию в деревне Аль-Саял в пригороде Абу Кемаля на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. В результате были захвачены в плен несколько террористов ИГИЛ и уничтожены два военных пикапа боевиков.

Провинция Даръа

Ранее сообщалось об атаке боевиков вооруженной оппозиции на укрепрайоны правительственных войск в районе административного центра региона. Стало известно, что наступление боевиков провалилось, сирийской армии удалось отбить атаку исламистов в районе Аль-Маншия в Даръа. Обороняя занимаемые позиции, бойцам армии Башара Асада удалось ликвидировать несколько радикалов, а также нанести ранения большому количеству нападавших, в том числе полевым командирам боевиков. Сообщается, что один из командиров ССА — Абу Ислам Даэль — был убит в ходе ожесточенных сражений.

Напомним, Сирийская свободная армия (ССА) не прекращает вести наступление в регионе, несмотря на режим перемирия, действующий в столице провинции и ее пригородах.

Провинция Идлиб

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков вблизи населенного пункта Хан Шейхунна юге провинции Идлиб. На данный момент сведения не получили официального подтверждения. Территория провинции является одной из зон деэскалации, утвержденных в ходе переговоров в Астане в мае этого года. Однако радикалами режим без огня часто нарушается, что приводит к жестоким стычкам между боевиками и сирийской армией.

В северо-западном пригороде Идлиба произошел взрыв бомбы на шоссе между населенным пунктом Салкин и деревней Искат. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News. Предполагается, что взрывное устройство было заложено одной из враждующих группировок вооруженной оппозиции. Не так давно вновь вспыхнул вооруженный конфликт между антиправительственными формированиями «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***, начавшийся после поражения исламистов в битве за Алеппо в декабре прошлого года.

Провинция Хама

Север Хамы остается крайне нестабильным регионом Сирии. Столкновения между САА и исламистами здесь происходят регулярно. Оппозиционный канал в соцсети Twitter (@syriapost1) сообщает о том, что правительственная армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков на окраине города Кафр Зета. Данная информация пока проверяется

Боевики, в свою очередь, обстреляли из ракетных установок «Град» укрепрайоны сирийской армии в городе Салхаб на северо-западе провинции. Кроме того обстрелам из гранатометов подвергся район близлежащего населенного пункта Жоб Рамла. Никаких данных о нанесенном уроне пока не сообщалось.

Ирак

Согласно сообщению информагентства Al Sumaria, террористы ИГИЛ казнили четырех человек в центре города Рава в западной части провинции Аль-Анбар по обвинению в шпионаже в пользу правительственной армии Ирака. Террористы контролируют данную территорию с 2014 года, мирные жители региона по-прежнему используются ими как живой щит.

Боевикам ИГИЛ все же удалось совершить теракт в Багдаде. Как сообщалось ранее, две бомбы, заложенные террористами ИГ*, полиции города удалось обезвредить. Однако одно взрывное устройство все же было активировано в районе Садр Аль-Юсфия к югу от Багдада. В результате теракта погиб один мирный житель, еще четыре человека получили серьезные ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.