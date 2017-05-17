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Новости Сирии
Сирийскому спецназу удалось выбить боевиков ИГ с позиций под Алеппо

Сирийскому спецназу удалось выбить боевиков ИГ с позиций под Алеппо

21:51  17 Мая 2017
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Сирийскому спецназу удалось выбить боевиков ИГ с позиций под Алеппо

Дамаск, 17 мая. Дивизия сирийской спецназа «Тигры» после тяжелых боев овладела животноводческой фермой под Алеппо в районе населенного пункта Атира.

Как сообщается, боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) были вынуждены отступить.

Также представители «Тигров» рассказали, что во время боя в Алеппо погиб командир группы «Леопард» Али Дала.

 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#алеппо
Антон Зарубин
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