Сирийскому спецназу удалось выбить боевиков ИГ с позиций под Алеппо

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Дамаск, 17 мая. Дивизия сирийской спецназа «Тигры» после тяжелых боев овладела животноводческой фермой под Алеппо в районе населенного пункта Атира.

Как сообщается, боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) были вынуждены отступить.

Также представители «Тигров» рассказали, что во время боя в Алеппо погиб командир группы «Леопард» Али Дала.

#Syria #Aleppo #EasternAleppo (Tiger Forces - Tarmah/Taramih Groups) have taken control over the Aleppan Cow Farms after heavy clashes pic.twitter.com/tqeQqEmBJa — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 17, 2017

Our Hero: Ali Dalla (Abu Hussein) Commander of Leopard Groups in #Tiger_Forces martyred today in East Aleppo CS During storming on ISIS



RIP pic.twitter.com/dWzVtumBCF — Yusha Yuseef (@MIG29_) May 17, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.