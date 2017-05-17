Сирийскому спецназу удалось выбить боевиков ИГ с позиций под Алеппо
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Дамаск, 17 мая. Дивизия сирийской спецназа «Тигры» после тяжелых боев овладела животноводческой фермой под Алеппо в районе населенного пункта Атира.
Как сообщается, боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) были вынуждены отступить.
Также представители «Тигров» рассказали, что во время боя в Алеппо погиб командир группы «Леопард» Али Дала.
* Организация запрещена на территории РФ.
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