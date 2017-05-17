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Во Франции хотят компенсировать ущерб за годы колониального рабства

Во Франции хотят компенсировать ущерб за годы колониального рабства

21:55  17 Мая 2017
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Во Франции хотят компенсировать ущерб за годы колониального рабства

Париж, 17 мая. Французская сторона должна компенсировать ущерб за столетия колониального рабства. Так считает депутат Национального собрания Франции Сесиль Дюфло, которая разработала соответствующий законопроект.

«Хотя во Франции вопрос выплаты репараций так и не нашел своего решения, или решение это в корне противоречило понятиям о справедливости, избегать этого вопроса нельзя», — передает RT со ссылкой на документ.

Напомним, ранее стало известно о том, что во Франции был объявлен состав нового правительства, которое возглавил Эдуар Филипп.

Алексей Громов
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