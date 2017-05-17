Во Франции хотят компенсировать ущерб за годы колониального рабства

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Париж, 17 мая. Французская сторона должна компенсировать ущерб за столетия колониального рабства. Так считает депутат Национального собрания Франции Сесиль Дюфло, которая разработала соответствующий законопроект.

«Хотя во Франции вопрос выплаты репараций так и не нашел своего решения, или решение это в корне противоречило понятиям о справедливости, избегать этого вопроса нельзя», — передает RT со ссылкой на документ.

Напомним, ранее стало известно о том, что во Франции был объявлен состав нового правительства, которое возглавил Эдуар Филипп.