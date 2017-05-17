ВОЗ назвала страну с самым большим количеством убийств

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Москва, 17 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что самое высокое количество убийств по отношению к численности населения произошло в Гондурасе. В 2016 году в Гондурасе совершено 85,7 убийства на 100 тысяч жителей. Об этом говорится в ежегодном докладе ВОЗ.

На второе место оказался Сальвадор с показателем 63,2. Третье место заняла Венесуэла с результатом 51,7. При этом вся первая десятка стран с самыми высокими показателями занята государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Уровень убийств в Латинской Америке значительно выше, чем в других регионах мира, можно сказать, что четверть мировых убийств происходит в Америке, хотя там живет только 10% мирового населения», — говорится в докладе.

Стоит отметить, что накануне Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. По данным ВОЗ в 2016 году каждый житель Литвы выпил в среднем 16 литров алкоголя.