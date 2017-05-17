Сенат США потребовал у ФБР данные о контактах Коми с Белым домом и Минюстом

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 17 мая. ФБР получило запрос от специального комитета Сената Конгресса США по разведке, касающийся любых контактов бывшего директора бюро Джеймса Коми с представителями Белого дома и Министерства юстиции по вопросу расследования так называемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Кроме того, отмечается, что сам Коми был приглашен на слушания. Об этом сообщает председатель комитета республиканец Ричард Бэрр и его заместитель, демократ Марк Уорнер.

Комитет пригласил Коми выступить на слушаниях, а также обратился к и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с запросом на получение любой информации о контактах Коми с Белым домо или Минюстом по делу о «вмешательстве России».